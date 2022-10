Yenifer Paredes abandonó el penal Anexo de Chorrillos luego de que se anulara la orden de prisión preventiva y se dispusiera que cumpla comparecencia con restricciones, hasta el momento no se ha informado sobre dónde ubicará su domicilio.

Semanas atrás, se había ordenado 30 meses de prisión preventiva, pero la decisión del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Johnny Gómez Balboa, quedó sin efecto luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispusiera, por mayoría, su liberación.

La sala está formada por los magistrados Iván Quispe Aucca, Edgar Medina Salas y María Eugenia Guillén Ledesma. Los dos primeros estuvieron a favor de que Paredes deje la cárcel, mientras que Guillén tuvo una posición diferente.

Los argumentos de la resolución

El documento judicial indica que no puede considerarse que Paredes no tenga arraigos familiar y domiciliario. En esa línea, se considera que la tesis de que Paredes pretendería evadir la persecución penal perdió fuerza cuando ella decidió presentarse ante la fiscalía, luego de que no fuera hallada en Palacio de Gobierno.

Finalmente, se detalla que las comunicaciones que sostuvo Paredes con ministros de Estado “no abonan a la concurrencia de peligro de obstaculización” a la justicia hasta que no se conozca el detalle de esas conversaciones.

De esta manera, la sala consideró por mayoría que la comparecencia con restricciones en el caso de la cuñada del presidente “es igualmente eficaz” que la prisión preventiva para garantizar la persecución penal si se tiene en cuenta que estará sujeta a reglas de conducta.

Por su parte, la magistrada Guillén en su voto discordante explicó que Paredes tiene facilidades de abandonar el país o de permanecer oculta debido a su vínculo estrecho con el presidente, “quien detenta un innegable poder”.

Reglas que debe cumplir

Yenifer Paredes Navarro, hermana de la primera dama Lilia Paredes, tendrá que cumplir con tres reglas de conducta mientras la fiscalía la investiga por presunta organización criminal y otros delitos.

No podrá ausentarse de su lugar de residencia ni variarlo sin autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a cargo del caso.

La segunda restricción es que deberá pasar por control biométrico mensualmente; la tercera, que tendrá que concurrir ante las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público cuando sea citada.

