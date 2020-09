Richard Cisneros, más conocido en el medio como ‘Richard Swing’ decidió pronunciarse sobre los polémicos audios difundidos el último jueves sobre el presidente Martín Vizcarra.

Y es que el cantante asegura que cuando él se dio cuenta que los asesores lo estaban grabando, decidió “armar” todo un discurso “falso” para ver hasta dónde llegaba el Congreso.

“Yo tengo la matriz de todo. ‘Te lo juro por la vida de mis hijos, no estoy grabando’, eso me dijeron, pero estaban grabando, yo lo sabía, y cuando me di cuenta que ellos estaban haciendo eso, yo comencé a armar todo, a decir todo lo que he dicho, quería ver hasta donde llegaba ese Congreso. Todo lo de ese audio es falso, yo dije: ‘vamos a ver hasta donde llega el juego de esta gente’”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR