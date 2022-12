El expremier Guido Bellido se animó a visitar el último viernes al expresidente del Perú, Pedro Castillo, quien actualmente se encuentra detenido en la sede de la Diroes. Y es que el congresista señaló que el ex Jefe de Estado “no recuerda” haber leído su mensaje a la Nación donde se dispuso a disolver el Congreso.

“El presidente en estos momentos se encuentra tranquilo, pero pide su libertad. El presidente tiene que ser liberado lo más antes posible porque no vamos a permitir que el presidente esté apresado de ninguna manera”, comenzó diciendo a los medios de comunicación.

“Yo le he consultado al presidente de por qué ha leído ese mensaje... El presidente no recuerda lo que ha leído. Yo le he tratado de consultar y él me dice ‘no recuerdo, Guido’. No sabemos quién ha conspirado, pero el presidente ¡no recuerda! Lamentablemente, la investigación va a tener que aclarar”, agregó.

En ese sentido, el expremier dejó entrever que Castillo Terrones habría estado bajo los efectos de una sustancia alucinógena cuando leyó el mensaje hacia los compatriotas peruanos. “El estado psicológico de Pedro Castillo al leer el mensaje a la nación evidencia de que no se encontraba dentro de sus facultades”, dijo Bellido en su cuenta de Twitter.

TE PUEDE INTERESAR