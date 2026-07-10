El liderazgo, la vocación de servicio y el compromiso con la transformación social pueden abrir puertas a momentos que trascienden fronteras. Así lo demuestra Yhakorith Barboza Fernández, estudiante de décimo ciclo de Administración y Marketing de la Universidad Privada del Norte (UPN), campus Trujillo, quien fue elegida representante nacional del programa “Embajadora por un Día”, iniciativa organizada por la Embajada del Reino Unido en Perú.

Este reconocimiento la convirtió en la ganadora nacional de una convocatoria que, cada año, identifica a mujeres líderes que generan un impacto positivo en sus comunidades y promueve su participación en espacios de toma de decisiones. Como parte del programa, tuvo la oportunidad de conocer de cerca el trabajo diplomático británico durante una jornada oficial.

Como representante del Perú, Yhakorith participó en una agenda de alto nivel junto a representantes de la Embajada del Reino Unido, organismos de cooperación internacional y redes de liderazgo. Durante esta vivencia conoció de cerca el funcionamiento de la diplomacia, la formulación de políticas públicas y el desarrollo de iniciativas vinculadas a desafíos globales.

Su elección refleja una trayectoria marcada por el compromiso social y el liderazgo estudiantil. Actualmente, Yhakorith lidera el programa de voluntariado Agentes de Cambio UPN y desarrolla diversas iniciativas a través de LEAD UPN, organización que forma parte de la red de organizaciones juveniles impulsadas por la universidad para promover la participación activa de los estudiantes en proyectos de impacto social y desarrollo sostenible.

La experiencia también pone en valor la importancia de impulsar el liderazgo femenino desde etapas tempranas de formación profesional. Programas como “Embajadora por un Día” buscan fortalecer la presencia de las mujeres en espacios de influencia y decisión, brindándoles herramientas y redes de contacto que potencien su desarrollo personal y profesional.

Para la Universidad Privada del Norte, este logro representa un ejemplo del talento, la capacidad de liderar y el compromiso ciudadano que caracteriza a sus estudiantes. Asimismo, reafirma su apuesta por una formación integral que combina excelencia académica con oportunidades de aprendizaje que promueven el desarrollo humano, la responsabilidad social y la participación activa en la construcción de una sociedad más sostenible e inclusiva.

Historias como la de Yhakorith demuestran que cuando la educación se complementa con el servicio a la comunidad, el liderazgo y la visión global, los estudiantes pueden convertirse en agentes de cambio capaces de generar impacto positivo a nivel local, nacional e internacional.

Yhakorith Barboza Fernández lidera el programa de voluntariado Agentes de Cambio UPN y desarrolla diversas iniciativas a través de LEAD UPN. (Foto: UPN)

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