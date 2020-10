El segundo Bono Familiar Universal de 760 soles que entregará el Gobierno Central será entregado en cinco fases, según lo indicó la asesora de la gerencia general del Banco de la Nación, Liliana Casafranca, quien señaló que esta estrategia es para que las personas puedan cobrar el subsidio mediante un cronograma y a través de distintas modalidades.

Explicó que este sábado 10 de octubre inicia el pago a las personas que tengan una cuenta bancaria lo cual se ha podido lograr con el apoyo de diversas instituciones financieras y que ha permitido favorecer a un 4.9 millones de beneficiarios.

La funcionaria indicó que esta primera fase inicia el 10 de octubre y culmina el 4 de noviembre. También dijo que la segunda etapa iniciará el próximo 30 de octubre.

“La segunda fase es presencial donde vamos, a través de las transportadoras, vamos a llevar los bonos hacia los hogares de las personas que viven en zonas más alejadas. No es un método de pago usando los canales del sistema financiero”, precisó.

Refirió también que la tercera etapa o “Fase Digital” iniciará el 7 de noviembre la cual consiste en que el subsidio se pagará a los beneficiarios que cuenten con las billeteras electrónicas como Yape, Tunki, Plin, entre otras.

Otra modalidad es la “Banca celular” que es un producto del Banco de la Nación que se ha usado en pago de bonos anteriores donde se necesita validar los datos y número celular de la persona para que luego reciba una clave con la que podrá realizar el cobro en cajeros del banco así como en agentes multired.

Casafranca anunció que en la cuarta fase está la “Cuenta DNI” que permitirá avanzar en la brecha sobre inclusión financiera.

“Esta es una cuenta de ahorros, la diferencia es que es 100% digital porque al cliente no le voy a dar una tarjeta de crédito física, solo va a necesitar su número de DNI en los comercios cuando hace sus consumos”, anotó.

Liliana Casafranca, asesora de la gerencia general del Banco de la Nación.

Finalmente, precisó que la quinta fase está integrada por quienes no cuentan con una billetera digital, no tienen cuenta bancaria, etc. A ellos se les pagará de manera presencial a partir del 15 de diciembre.

No más colas

Liliana Casafranca manifestó que con estas modalidades de pago no se deben ver más colas en las agencias bancarias, como en ocasiones anteriores, debido a que los bancos no son un canal para que las personas reciban información del pago del bono, pues, para ello se cuenta con el call center (1811) y la página del bono (bfu.gob.pe).

“No tienen ningún sentido de que vayan al Banco de la Nación o a otra institución financiera. Desde su casa o llamando pueden tener toda la información”, subrayó.

Finalmente, comentó que se han contratado a 800 orientadores para octubre y noviembre y 200 orientadores más para diciembre, quienes entregarán información a los beneficiarios si es que tienen algún problema en la lectura de la página, ayudando al distanciamiento social, entre otros inconvenientes.

