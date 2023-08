Comerciantes de Arequipa se ven en aprietos ante la constante alza de precios de alimentos esenciales, han optado por importar productos de Bolivia, como es el caso de la cebolla.

Otro de los productos que ha causado conmoción es el limón, cuyo valor ha superado los S/ 20 por kilo y S/ 1.20 por unidad en algunos puntos de venta en Lima Metropolitana. Sin embargo, no es el único elemento afectado, ya que otros artículos básicos también han sufrido debido a la escasez nacional.

Comerciantes arequipeños importan cebolla de Bolivia

Ante la crisis económica y la escases, los empresarios que se dedican a la venta de productos básicos han compartido que están importando cebollas desde Bolivia para de alguna manera amortiguar el alza de precios en mercados locales. Cabe resaltar que si bien el precio es menor, también sería de menor calidad en comparación a la nacional.

“Lamentablemente los precios en nuestro mercado de Río Seco han subido considerablemente. Nosotros trabajamos año tras año con productos del norte , como es el plátano, el limón, la sandía, el mango y también la cebolla. En tiempos normales la cebolla, si no fuera por el fenómeno El Niño, estaría entre S/ 1,00 y S/ 0,80 el kilo, pero estamos con S/ 5, S/ 6 el kilo, que es carísimo ”, explicó un comerciante para las cámaras de Latina.

“ Ingresan el huevo, la cebolla de Bolivia. La calidad no es igual en absoluto. Sin embargo, no queda de otra que reemplazarlo por el tema del precio ”, agregó el comerciante, quien aseguró que el precio de la cebolla boliviana es mucho menor a la peruana. “ Está a mitad de precio la boliviana, pero no se compara con nuestro producto peruano ”, aseguró.

Cebolla peruana en los mercados.

