El director del Hospital Regional del Cusco, Jorge Galdós, confirmó que cada vez son más los pacientes jóvenes que llegan en busca de atención especializada y muchos requieren cama UCI, en la región.

“Estamos muy preocupados porque cada vez tenemos pacientes más jóvenes, la última en ingresar a UCI es una joven de 16 años sin ningún tipo de comorbilidad, absolutamente sana y que ahora está hospitalizada. Este fin de semana largo no hemos tenido inmovilidad social, y por ello esperamos un mayor número de pacientes, sobre todo jóvenes, las próximas semanas”, citó.

El especialista refirió que debido a que Cusco es frontera con la región Madre de Dios, donde se ha presentado un alto índice de la variante brasileña del coronavirus, es más que seguro que ya se cuenta con esta cepa a nivel local, por lo que llamó a la reflexión de la población, y sobre todo de los más jóvenes.

“Creemos que esta variante brasileña ya está entre nosotros y esto implica que cada vez más jóvenes serán contagiados, ya hemos atendido a más de 140 menores de 17 años, desde 24 días de nacido, dos meses, cuatro meses y jóvenes de 15 y 16 años que han sido hospitalizados, por eso les pido cuidarse más que nunca”, acotó.

Sobre la menor de 16 años que se encuentra en UCI COVID-19, mencionó que tiene comprometido más del 70% de sus pulmones, por lo que su estado reviste gravedad y es monitoreado permanentemente.

El Hospital Regional de Cusco cuenta con 11 camas UCI para pacientes con coronavirus, de las cuales ocho camas son ocupadas por menores, adolescentes y adultos jóvenes menores de 40 años.

“Padres, no salgan con sus hijos, jóvenes no salgan a fiestas, antes los adolescentes hacían que los mayores se enfermen y a ellos no les pasaba nada, pero ahora ellos mismos se están enfermando, tratemos de cuidarnos unos a otros, nadie se salva de esta enfermedad”, finalizó.

Las autoridades de Salud llamaron a la población a no bajar la guardia y continuar con el uso irrestricto de mascarillas, elementos de bioseguridad y mantener el distanciamiento social, ya que, en regiones como Cusco, la curva de tasa de positividad de coronavirus continúa en ascenso.

DATO

Recientemente la Sala Situacional COVID-19 de Cusco, informó que el número de fallecidos por día en la región llegó a 28.

