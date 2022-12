Decenas de vehículos están varados desde hace tres días en el distrito de Checacupe, en la provincia de Canchis, en la región Cusco, en el contexto de las protestas y enfrentamientos que se han desatado en el Perú tras el frustrado golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como mandataria.

En diálogo a RPP Noticias, Luis Herencia Guillén, un conductor afectado por las protestas, indicó que los ciudadanos que se encuentran varados en la zona no tienen acceso a alimentos ni servicios básicos.

“Estamos desesperados acá. Somos más de 200 carros que estamos en la localidad de Checacupe en Cusco a unos 20 minutos o media hora de Sicuani. Son tres días que estamos acá. Ayer ya colapsamos con los alimentos y no nos prestan ni baños. No sabemos qué hacer. Nos han tenido secuestrados prácticamente a la entrada y salida de Checacupe. Acá hay muchos extranjeros”, indicó.

Cusco: personas continúan varadas en Checacupe por bloqueos

Precisó que él se dirigía a la localidad de Juliaca (Puno), donde labora, a bordo de su auto, pero debido a las manifestaciones su vehículo sufrió un daño y ya no tiene cómo movilizarse en caso se libere la vía en las próximas horas.

Asimismo, Herencia Guillén señaló que el martes trataron de hablar con los manifestantes a fin de llegar a un acuerdo para que los vehículos puedan seguir su ruta, pero no hubo ningún avance.

“Justamente ayer tuvimos un diálogo con los manifestantes, pero son radicales. Ellos están azuzando a la población. Están poniéndoles audios pro senderistas donde hay unas voces que están llorando diciendo que están siendo atacados por la policía. Son audios fabricados que están azuzando a la población”, precisó.

“Lo que quieren es que salga Castillo sino no van a dejar libre la vía. Ellos se autodenominan que son auto dirigentes. En los audios dice que: ‘Viva la lucha armada, que salga Gonzalo, que vuelva la Asamblea Constituyente, volvemos a la constitución del 79′. Eso no lo hace una persona cualquiera, eso lo hacen con ideología. Dan a entender que su lucha no va a cesar hasta que el pueblo recupere la constitución del 79″, añadió.