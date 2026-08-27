La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) otorgó la licencia institucional a la Universidad Científica del Perú (UCP), mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0027-2026-SUNEDU-CD.

La decisión autoriza a la universidad a ofrecer el servicio educativo superior universitario en su local ubicado en la provincia de Maynas, departamento de Loreto. Asimismo, la resolución reconoce que la UCP cuenta con los programas presenciales de Administración de Empresas y Derecho.

Con esta decisión se abre una nueva alternativa para que la población de Loreto acceda a formación universitaria en la región, en una institución que ha acreditado el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad evaluadas en el procedimiento de licenciamiento.

La ceremonia contó con la presencia del primer vicepresidente del Senado de la República del Perú para el periodo 2026-2031, Sr. Alejandro Muñante Barrios; la excongresista de la República, Sra. Ana Zadith Zegarra Saboya; el superintendente de la Sunedu, Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán; además de directores y funcionarios de la Sunedu.

También participaron el rector de la Universidad Científica del Perú, Dr. José Napoleón Jara Martel; el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr. Thamer López Macedo; el decano de la Facultad de Negocios, Dr. Jorge Pérez Santillán; Así como asesores y representantes de la UCP.

Durante la ceremonia, el superintendente Vicente Espinoza, destacó que este logro permite que la UCP vuelva a integrarse al sistema universitario y contribuya a reducir la brecha de acceso a la educación superior en Loreto. “Sentimos una gran alegría porque la UCP, una universidad privada asociativa y parte de la identidad cultural de la región, pueda retomar su funcionamiento con condiciones básicas de calidad. Cumplir una meta siempre es gratificante, pero ahora se abren nuevos retos. Felicitaciones y a seguir trabajando con responsabilidad para construir una sociedad mejor”, afirmó.

Por su parte, el rector de la Universidad Científica del Perú, Dr. José Jara, valoró el acompañamiento desarrollado durante el procedimiento: “Hemos sentido una Sunedu que ha acompañado a la universidad para lograr el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad. Seguimos sus pautas y por eso alcanzamos este resultado satisfactorio”.

Asimismo, el primer vicepresidente del Senado de la República del Perú para el periodo 2026-2031, Sr. Alejandro Muñante, señaló: “Este licenciamiento es un hito y el resultado del esfuerzo conjunto de las autoridades y los estudiantes. Ayudará a la población de Loreto y permitirá que más jóvenes encuentren oportunidades de formación en su región, sin tener que emigrar a Lima”.

En el marco de sus competencias, la Sunedu reafirma su compromiso de verificar el cumplimiento continuo de las condiciones básicas de calidad y de contribuir a que más estudiantes accedan a oportunidades universitarias en las distintas regiones del país. En ese sentido, el licenciamiento de la UCP representa un avance para la comunidad universitaria de Loreto y abre una nueva etapa de trabajo responsable, mejora continua y desarrollo de una oferta educativa vinculada con las necesidades de la Amazonía peruana.

PROBLEMÁTICA Y BRECHA EDUCATIVA

Loreto enfrenta una limitada oferta universitaria, especialmente fuera de Iquitos y de las principales ciudades, lo que obliga a muchos jóvenes de provincias alejadas a trasladarse para continuar una carrera o buscar otras alternativas de educación superior.

La brecha también se refleja en la demanda educativa: por ejemplo, en el proceso de admisión 2025 de institutos y escuelas pedagógicas de Loreto se registraron 790 postulantes para solo 235 vacantes, es decir, más de tres aspirantes por cada plaza disponible.

Un ejemplo de la necesidad de ampliar alternativas es la reciente licencia otorgada por Sunedu a la Universidad Científica del Perú, en Maynas, que podrá ofrecer presencialmente Administración de Empresas y Derecho. La medida suma una opción universitaria, pero la oferta continúa concentrándose principalmente en las zonas urbanas.