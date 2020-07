Un hombre que tenía fiebre y problemas para respirar se desplomó y falleció en la plena vía pública a una cuadra del hospital Santa María del Socorro de Ica.

El infortunado padre de familia estaba acompañado de su hijo, quien manifestó que su progenitor presentaba problemas respiratorios y fiebre desde hace tres días y se automedicó con paracetamol, pero al no mejorar lo llevó al referido hospital alrededor de las 3 de la madrugada.

Sin embargo, faltando muy poco para llegar, en la cuadra 5 del jirón Castrovirreyna el hombre no resistió más y de desplomó en la vereda.

“Mi padre, ya no podía caminar, me abrazó muy fuerte, lloró, y me dijo ‘hijo cuídate, estoy mal’. Empezó a tener complicaciones para respirar, ya no podía caminar, lo cargué y lo llevé hasta la vereda, pero falleció”, expresó muy acongojado el joven.

Hasta el lugar se constituyó el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional y personal del hospital, quienes activaron el protocolo de manejo de cadáveres. Posteriormente, procedieron al levantamiento del cuerpo y se informó que se le practicará la prueba de COVID-19, a fin de determinar si estaba contagiado del virus.

