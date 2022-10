Horror en Huancayo. Una mujer, identificada como Rocío Atencio Castro, de 38 años, le quitó la vida a su hijo de 4 años y su bebé de 7 meses de nacido, tras darles de comer avena con un veneno.

Según informó Correo, la mala madre estaba sola con sus dos hijos cuando decidió matarlos. La mujer también decidió acabar con su vida y se recostó con los menores en la cama a esperar que el veneno haga efecto.

Los cadáveres fueron hallados por su cuñado, Boris Ormeño Paz (31), en la casa situada en la Av. Ferrocarril y calle Túpac Amaru. Hasta el lugar llegaron los policías de la comisaría del distrito de San Agustín de Cajas, quienes hallaron una jarra con avena y pastillas, al parecer veneno para perros.

Dejó carta de despedida tras envenenar a sus hijos

La mujer decidió explicar, en una carta, los motivos de su fatal decisión: “Mamá, hermanos, no sufran, ya viví lo peor de mi vida, estuve afectada y llorando. Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir”.

“Estamos consternados, no sé qué la motivó a tomar tan drástica decisión”, dijo un familiar a diario Correo.

TE PUEDE INTERESAR