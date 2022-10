El caso de Gabriela Sevilla sigue causando polémica en nuestro país. Y es que esta vez, la última declaración de Ramiro Gálvez, pareja de la joven de 30 años, a la División de Personas Desaparecidas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional, confirmaría que la mujer habría apagado su celular al momento de ser presuntamente secuestrada.

Según cuenta la expareja de la joven, la fémina habría realizado dicha acción para que nadie supiera su ubicación, justo en el momento en el que les dijo a sus familiares que vayan avanzando a la Clínica Internacional mientras ella les daba el encuentro.

Estas declaraciones hacen referencia al día de la supuesta desaparición de la mujer, ocurrida el miércoles 19 de octubre, fecha en la que la Gabriela dijo a su familia que había roto fuente.

“A partir de las 19:16 horas aproximadamente, ella me escribe por WhatsApp a mi celular, diciéndome que se le había roto la fuente, que la encontrara junto con sus padres en la clínica Internacional, por lo que me dirigí hacia la clínica, donde encontré a sus padres, pero no a ella, por lo que la comencé a llamar y a mandarle mensajes por WhatsApp, pero ya no le llegaban los mensajes”, expresó Gálvez Ramírez a la Policía.

Posteriormente, señala que no denunció el hecho de manera inmediata debido a que se concentró en buscar a Gabriela “en diferentes clínicas y hospitales”. Además, afirmó que la búsqueda lo realizó, conjuntamente, con los padres de la fémina en un aproximado de 30 nosocomios, pero en ninguna la halló.

