El caso de Gabriela Sevilla causó bastante polémica en todo nuestro país, pues la joven 30 años que estuvo desaparecida por un par de días y que estaba embarazada, al parecer no habría estado gestando. Esta vez, fue su ginecólogo Aristóteles Lojas quien rompió su silencio luego de varios días para dar una grave acusación.

Según contó el semanario Hildebrandt en sus trece, el médico recibió a la joven y a su pareja Ramiro Gálvez en su despacho, y luego de conversar un par de minutos, el joven le mostró unas ecografías que le había entregado Gabriela.

El especialista al ver las radiografías le dijo a Ramiro que esos documentos eran fraudulentos y que el un código del Colegio Médico no le correspondía al médico que realizó los exámenes.

“Se presentó en el consultorio y me dijo: ‘doctor, tengo que contarle algo personal. Lo que pasa es que yo tengo una pareja: Gabriela Sevilla Torello. Terminé con ella el 9 de diciembre del 2021, tuvimos relaciones un día antes. Después me buscó en febrero y me dijo que estaba embarazada. Yo me alegré, doctor, porque iba a ser papá. Pero ella debió dar a luz en agosto y todavía no da a luz’”, comenzó diciendo el ginecólogo.

“Era un papel membretado como los que yo utilizo. Había falsificado mi sello y donde debía estar mi código del Colegio Médico, había otro número”, agregó el especialista en salud.

Según la PNP, el código del Colegio Médico que aparecía en el documento era de una doctora especialista en medicina estética. Tras ello, el Aristóteles Lojas indicó que advirtió a Ramiro Gálvez de que esas ecografías eran falsificadas.

