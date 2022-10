Gisela Valcárcel fue sorprendida por los altos cargos de América Televisión por su aniversario número 35, quienes no dudaron en dedicarle emotivas palabras por su carrera artística en la televisión peruana.

Y es que esta vez la popular ‘Señito’ no pudo evitar quebrarse EN VIVO por el cariño y por el esfuerzo que le costó llegar a ser líder de opinión en la pantalla chica.

“Muchas gracias, ellos no suelen hacer esto... Nosotros queremos unir a la familia, que nos sientan tan ustedes como nosotros nos sentimos”, expresó muy emocionada Gisela, esto luego de recibir el saludo de los directivos y ejecutivos como Eric Jurgensen y Pablo Massi.

“En la mañana he llorado mucho, de agradecimiento, no de tristeza, porque ha sido un recorrido mi vida (...) un 28 de diciembre, como un día como ayer, hace 35 años, no tenía la menor idea de lo que me iba a pasar. Solamente tenía un sueño, si me decían párate de cabeza que vas a ganar dinero, yo lo hacía”, agregó muy conmovida la rubia conductora.

Finalmente, fue la propia Gisela quien recordó todos sus programas y cómo poco a poco logró consolidarse. Además, aprovechó para agradecerle al público a las personas que siempre confiaron en ella.

