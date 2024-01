Un presunto caso de abuso policial se registró en la comunidad de Cochanquiray, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Cuatro agentes policiales arrastraron a una mujer embarazada durante una intervención, esto provocó que perdiera a su bebé.

Yovana Cruz Solano, fue acusada de robar un celular en un conflicto relacionado a terrenos de la zona. No obstante, la intervenció no se habría realizado en flagrancia, sino en el domicilio de la mujer y en presencia de sus dos hijas menores de edad.

El Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer realizan diligencias para determinar las responsabilidades.

“Me arrastraron, me trataron como cualquier cosa, me arrojaron como un bulto en la parte trasera de la camioneta. Yo les dije que me están lastimando, por favor que estoy gestando, que me suelten, pero lamentablemente no me escucharon”, manifestó Cruz Solano.

La mujer señaló que al asistir a un establecimiento médico confirmó que el bebé había fallecido.

“Pido justicia porque he perdido a mi hijo, quiero que se haga justicia por el asesinato de mi hijito”, concluyó.