Conmoción y terror ha causado las virales imágenes del asesinato de un joven venezolano en Trujillo, quien antes de ser ultimado a balazos recibió una serie de amenazas por parte de su victimario, un hombre conocido en el mundo del hampa como “cara cortada”.

Ocurrió el pasado 24 de enero y en el video registrado por una cámara de seguridad, se logró escuchar la voz del asesino, quien desde un inicio amenazó e insultó al extranjero Orlando Antonio Abreu Suárez (26).

“Conmigo no juegues.... respeta a la gente que te está hablando”, “Co#%$ no te metas con la gente que no puedes”, se le oye decir al delincuente.

En su defensa, el extranjero le dice “¿qué pasó viejo?, tu me conoces, yo soy tranquilo”. Sin embargo, esto enojó aún más al pistolero y respondió “no te metas con la gente, ¡porque yo te quiero matar!”.

Acto seguido, un tercer hombre interviene y se dirige al foráneo “pero qué has hecho para que el hombre (asesino) esté así”. Durante ese diálogo, “cara cortada” trata de destrabar su arma hasta en dos oportunidades.

Segundos después, apunta al cuerpo de Orlando y le dispara dos balazos, provocando que este caiga al suelo en medio de un charco de sangre.

Pese al esfuerzo que hizo la víctima por mantenerse de pie, este no logró sobrevivir y cayó tendido en una vitrina de vidrio, misma que era parte de su puesto donde se ganaba la vida en inmediaciones del mercado ex-Mayorista.

- Hasta el momento se desconoce la razón del ataque, pero todo indica a que sería por un presunto cobro de cupos en dicha zona. La Policía investiga.

