Debido a que siempre estamos pendientes de nuestra salud, en varias oportunidades hemos evitado estar en lugares donde consideramos hay demasiados gérmenes y bacterias. Uno de ellos son los baños públicos, donde al ingresar tomamos todas las precauciones para evitar contraer alguna enfermedad.

A todos, o al menos a la gran mayoría le ha pasado, que cuando ingresa a estos espacios coloca papel higiénico sobre el inodoro para poder sentarse sobre él, algo que si bien puede prevenir algún tipo de contacto con algún virus, lo cierto es que este no sería el único espacio donde se acumulan estas partículas contaminantes.

El portal WebConsultas publicó un artículo en el que da a conocer los lugares públicos con más gérmenes. Así que presta mucha atención.

PISCINAS Y PARQUES ACUÁTICOS

Según datos del programa “Natación saludable”, del estadounidense Center for Disease Control and Prevention, las piscinas y parques acuáticos son una fuente de almacenamiento de restos fecales, y aunque no sea en grandes proporciones, pueden para causar infecciones gastrointestinales.

Al realizar pruebas para la limpieza de estos espacios, muchos arrojaron positivo en el test de Escherichia coli (E. coli), una bacteria común que se encuentra en la microbiota del tracto gastrointestinal de los animales y de las personas.

Las piscinas pueden almacenar gran cantidad de gérmenes si no las limpian seguido (Foto: Freepik)

RESTAURANTES

Aunque en los restaurantes la limpieza de los menajes son cuidados al mínimo detalle, no ocurre lo mismo con las cartas donde visualizamos la variedad de comida que ofrecen; es decir, al cogerlas entramos en contacto con un objeto que gran cantidad de personas manipulan. Igual ocurre con los asientos.

El microbiólogo de la Universidad de Arizona Charles Gerba señala que las cartas de los restaurantes tienen 100 veces más bacterias que un asiento de inodoro.

Las cartas de restaurantes son manipuladas por gran cantidad de personas (Foto: Freepik)

GIMNASIO

Los gimnasios son otra fuente de gérmenes, pues al ser lugares donde se practica deporte, todos dejan su sudor en las áreas y objetos que utilizan, así sea por un corto tiempo.

Por ejemplo, las pesas tienen 362 veces más bacterias que el asiento de un retrete y una cinta de correr tiene una población de bichitos indeseados 74 veces superior a una llave de grifo, explicó el portal. Todo dependerá de cuál elijas y la higiene que tengas cuando vayas a este tipo de espacios.

La gente que hace deporte en los gimnasios deja su sudor (Foto: Freepik)

SUPERMERCADO

Los supermercados por la gran afluencia de gente también son otro espacio público lleno de gérmenes que especialmente se acumulan en los carros para hacer compras, para ser exactos en los mangos que pueden llegar a tener restos fecales de pañales sucios de menores que se sientan sobre ellos.

Incluso hay gente que, tras haber estornudado o limpiado la nariz con las manos, cogen algunos productos que solo manipulan y los dejan, y que luego serán cogidos por otras personas.

Los carritos de los supermercados son otra fuente de contaminación (Foto: Freepik)

BAÑOS PÚBLICOS

Aunque este espacio en sí tiene muchas bacterias, no solo están en los inodoros, sino también en los lavamanos, específicamente cuando usamos el jabón o cuando decidimos secarnos.

A pesar de considerar que después de ocupar el retrete o solo para arreglarnos un poco, el aseo es lo más importante; debes tener presente que si entras a estos espacios, al momento de coger jabón, muchas personas lo usan con las manos llenas de gérmenes y aunque uses abundante agua, si la llave del grifo no es automática tendrás que cerrarla tú mismo. Incluso, cuando pienses secarlas tendrás que sacar papel de otro lugar. Lo mejor es llevar entre tus cosas un jabón desinfectante y algo para limpiarte de la humedad.

Los baños públicos, aunque deben servir para mantener la limpieza, no siempre son así pues tienen bacterias (Foto: Pixabay)

CENTRO DE TRABAJO

Por más que tengas tu sitio limpio, si compartes un teléfono fijo o dispositivos táctiles, ten por seguro que estos tienen gran cantidad de bacterias, pues cuando una persona conversa, escupe de forma imperceptible y el objeto al entrar en contacto con nosotros nos trasmite sus virus. Pero eso no es todo, ya que las barandas, espacios para apoyarte, botones del ascensor y manijas de las puertas también son contaminantes.

Según el microbiólogo Charles Gerba, un escritorio puede llegar a tener hasta 400 veces más bacterias que un inodoro limpio, especialmente en el teclado del ordenador, refiere WebConsultas.

Si en tu oficina comparte el teléfono, se llega a transmitir bacterias (Foto: Pixabay)

FUENTES DE AGUA

Las fuentes de agua de los parques, colegios o polideportivos almacenan gran cantidad de gérmenes debido a que no reciben la limpieza necesaria y constante.

Al acercarte a beber un poco de agua estarías haciendo ingresar a tu organismo bacterias. lo recomendable es llevar tu propia botella de agua.