Actividad promovió la donación de órganos y tejidos.
Actividad promovió la donación de órganos y tejidos.

En la Carrera 5K “Lima corre por la de y tejidos”, alrededor de tres mil personas transitaron por la avenida Arequipa con un mensaje de esperanza y solidaridad a favor de concientizar a la ciudadanía sobre ayudar a otros tengan salud y vida.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Cómo proteger tu dinero en el mundo digital?

Con el lema “Un sí que da vida: Familias que donan, vidas que renacen”, participaron en la desde el punto de partida y llegada, en el parque Cervantes, en la cuadra 4 de la avenida Arequipa.

ayores en el mundo digital

Familias donantes, pacientes trasplantados, profesionales de salud, autoridades y ciudadanos se unieron en un sentimiento en la actividad organizada por el Seguro Social de Salud (EsSalud) y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Ejemplo

Antes del inicio, Patricia Arámbulo compartió su testimonio y emocionó a los asistentes: “Mi hijito hace poco falleció, donó sus órganos y dio vida a siete personas. Por eso yo digo sí a la donación de órganos”.

Melissa Garbay, hermana de un donante, invitó a las familias a sumarse a esta causa solidaria y recordó el acto de amor de su hermano al donar sus órganos para, tras su muerte, dar vida a otros.

Esperanza

El doctor Erick de La Torre, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, dijo que “la donación de órganos y tejidos es un acto de amor que multiplica la esperanza”.

“Un donante puede salvar hasta nueve vidas”, explicó Erick de La Torre. Todos podemos autorizar en nuestro DNI ser donantes.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS RELACIONADOS