Si no le pasó nada durante los momentos más álgidos de la pandemia de coronavirus e incluso estuvo en contacto con infectados y no tuvo muestra del mal, es decir fue asintomático e hizo su vida normal, todo parece deberse a que en su organismo presenta una mutación genética que podría explicar por qué algunas personas no desarrollan síntomas de Covid-19.

MÁS INFORMACIÓN : Con ley liberarán a gallinas ponedoras para que dejen jaulas que las torturan | VIDEO

Un estudio publicado en Nature reveló que existe una mutación genética que podría explicar por qué algunas personas nunca desarrollan síntomas cuando contraen el Covid-19.

MÁS INFORMACIÓN : Gatos van a la “guerra” en tanques de cartón y conquistan a gente en redes sociales

La investigación, realizada por la Universidad de California (EU), aportó, por primera vez, pruebas que demuestran que existe un componente genético en los asintomáticos infectados por el coronavirus SARS-CoV-2.





Esta es la clave

La clave, explicaron los expertos, radica en los antígenos leucocitarios (HLA, sus siglas en inglés), unas proteínas que permiten al sistema inmunológico diferenciar entre sus propias células sanas y elementos dañinos.

Una mutación en uno de los genes que codifican los HLA podría ser la responsable de que las células T (o timocitos) sean capaces de identificar y atacar al coronavirus.





Estudio profundo

Según el estudio, las células T de algunas personas que presentan esta variante genética pueden detectar el SARS-CoV-2, incluso si éste es desconocido para el organismo, porque se parece a otros virus estacionales comunes.

Este hallazgo, destacan los investigadores, puede ayudar a desarrollar nuevos fármacos y vacunas en la lucha contra este tipo de enfermedades.





Ejército y enemigo

“Si tienes un ejército que es capaz de reconocer pronto al enemigo, esa es una gran ventaja. Es como tener soldados listos para la batalla que saben qué tienen que buscar y quienes son los malos”, expone Jill Hollenbach, principal autora de este trabajo.

La citada mutación genética, denominada HLA-B*15:01, es bastante común, pues los expertos la detectaron en alrededor del 10 % de la población incluida en el estudio, pero advierten de que no evita que el coronavirus infecte a las células.





Neutraliza síntomas

No obstante, sí neutraliza los síntomas del Covid-19, como la rinorrea (secreción nasal) o el dolor de garganta.

Los investigadores constataron que el 20 % de los sujetos del estudio que se mantuvieron asintomáticos tras la infección presentaba al menos una copia de la variante HLA-B*15:01, frente al 9 % que desarrolló síntomas.

Y aquellos que presentaban dos copias de la mutación genética tenían “muchas más probabilidades” (hasta ocho veces más) de evitar los síntomas del coronavirus.





¿Qué es una mutación genética?

Una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes.

Algunas mutaciones pueden provocar enfermedades o trastornos genéticos, pero otras son beneficiosas como en el caso de esta mutación genética que podría explicar por qué algunas personas nunca desarrollan síntomas cuando contraen la covid-19.





TE PUEDE INTERESAR