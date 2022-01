Con el amparo de la ciencia, ya lejos de los prejuicios de quienes comen animales sin importarles el dolor que estos sintieron al ser asesinados para llegar a una mesa, el gobierno del Reino Unido ha confirmado que el alcance del proyecto de Ley de Bienestar Animal (sensibilidad) se extenderá a todos los crustáceos decápodos y moluscos cefalópodos.

Este movimiento a favor de los animales y la justicia sigue los hallazgos de una revisión independiente sobre los animales encargada por el gobierno y dirigida por el doctor Jonathan Birch.

La revisión se basó en más de 300 estudios científicos existentes para evaluar la evidencia de sensibilidad en cefalópodos (incluidos pulpos, calamares y sepias) y decápodos (incluidos cangrejos, langostas y cangrejos de río).

“Me complace ver que el gobierno implementa una recomendación central del informe de mi equipo. Después de revisar más de 300 estudios científicos, llegamos a la conclusión de que los moluscos cefalópodos y los crustáceos decápodos deben considerarse sensibles y, por lo tanto, deben incluirse en el ámbito de la ley de bienestar animal”, dijo el doctor Birch, profesor asociado del Centro de Filosofía de las Ciencias Naturales y Sociales de la LSE e investigador principal del proyecto Fundamentos de la Sensibilidad Animal.

Esta enmienda a la ley también ayudará a eliminar una gran inconsistencia sobre los animales (especismo). “Los pulpos y otros cefalópodos han estado protegidos en la ciencia durante años, pero no han recibido ninguna protección fuera de la ciencia hasta ahora”, dijo el científico, que agregó que “una forma en que el Reino Unido puede liderar el bienestar animal es protegiendo a estos animales invertebrados que los humanos a menudo han ignorado por completo”.





¿Igual que en el Perú?

Ciencia demuestra que cefalópodos y decápodos son seres sintientes y no deben venderse ni cocinarse vivos, tal como se hace en el Perú, por ejemplo, en algunas recetas.

La revisión también evaluó las posibles implicaciones para el bienestar animal de las prácticas comerciales actuales que involucran a estos animales. Recomienda no cortar las uñas, ablación del pedúnculo ocular, la venta de crustáceos decápodos vivos a manipuladores no capacitados y no expertos, y métodos extremos de matanza como la ebullición en vivo sin aturdimiento. También incluye sugerencias sobre las mejores prácticas de transporte, aturdimiento y sacrificio (muerte) de estos animales.

De acuerdo con el ministro de Bienestar Animal de Reino Unido, Lord Goldsmith, el país está comprometido con liderar el camino del bienestar animal en el mundo, incorporando en la legislación algunas de las protecciones más sólidas para mascotas, ganado y animales salvajes.

“El Proyecto de Ley de Sintiencia del Bienestar Animal proporciona una garantía crucial de que el bienestar de los animales se considera correctamente al desarrollar nuevas leyes. La ciencia ahora es clara en el sentido de que los crustáceos y moluscos pueden sentir dolor y, por lo tanto, es justo que estén cubiertos por esta legislación vital”, reiteró.

Aunque los crustáceos y cefalópodos decápodos tienen un sistema nervioso central complejo, uno de los sellos distintivos clave de la sensibilidad, hasta ahora no habían sido reconocidos por el Proyecto de Ley de Bienestar Animal.

Lo animales no humanos son seres sintientes, como los humanos. Y, por lo tanto, dererían verse reconocidos sus derechos a vivir y no sufrir como se hace, por ejemplo al matarlos para ser comidos por hombres y mujeres.

Conozcamos qué es la sintiencia.