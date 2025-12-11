Muchas veces estamos acostumbrados a asumir que ciertas molestias en el pecho son por ansiedad, gases o cansancio, pero con el corazón no se juega. Dolor, falta de aire o palpitaciones pueden ser señales de alerta que no deben ignorarse, y reconocerlas a tiempo permite proteger la salud y evitar complicaciones.

DOLOR. Una presión o ardor en el pecho que se extiende hacia cuello, mandíbula, espalda o brazos puede aparecer al hacer esfuerzo o incluso en reposo. Es una señal de que el corazón está trabajando de manera irregular y requiere observación inmediata.

RESPIRACIÓN. La sensación de que falta el aire al hacer actividades sencillas o incluso en reposo puede mostrar que el corazón no impulsa la sangre con la fuerza necesaria, lo que afecta la capacidad de mantener un ritmo normal.

PALPITACIONES. Sentir el corazón acelerado, irregular o con saltos inesperados acompañado de mareos puede señalar que el ritmo cardíaco se altera, lo que a largo plazo puede afectar la circulación y el bienestar general.

HINCHAZÓN. Piernas, tobillos o abdomen inflamados de manera constante pueden indicar que el corazón no mueve bien la sangre y generar molestias y sensación de pesadez.

El cansancio que persiste incluso tras descansar puede indicar que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno y vuelve pesadas tareas habituales.

COLESTEROL. Niveles altos de colesterol unidos a antecedentes familiares pueden endurecer los vasos sanguíneos, afectar la circulación y favorecer la aparición de placas.

MALA ALIMENTACIÓN. Una dieta alta en grasas saturadas y azúcares puede dificultar la circulación y favorecer la acumulación de lípidos en la sangre, lo que añade esfuerzo al corazón.