¿Es joven y cree que el cáncer de mama no puede afectarle? Aunque el riesgo aumenta con la edad, esta enfermedad también puede presentarse en mujeres jóvenes. En el Perú, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres y cada año se estiman 7797 nuevos casos.

El Dr. Fernando Suazo, médico oncólogo de Auna, advierte que hay cambios que no deben pasarse por alto: la aparición de un bulto en la mama o axila, variaciones en el tamaño o la forma del seno, cambios en la piel, retracción del pezón y secreciones inusuales. Estas señales no siempre indican cáncer, pero requieren evaluación médica.

“La autoexploración mamaria es clave para detectar a tiempo cambios inusuales, especialmente en mujeres jóvenes que aún no tienen indicación de realizarse mamografías”, explica el especialista.

Sin embargo, explorarse las mamas no es suficiente. Esta práctica debe complementarse con una evaluación médica y, cuando el médico lo considere, con ecografías o mamografías.

Es importante recordar que muchos bultos son benignos, por ello ante cualquier cambio debe consultar con su médico.

OBSERVACIÓN. Preste atención a los cambios. Observe si aparecen bultos, alteraciones en la piel o cambios en el pezón.

ATENCIÓN MÉDICA. Consulte oportunamente con el médico. No atribuya una alteración nueva únicamente a las hormonas, la menstruación o la edad.

ANTECEDENTES. Conozca sus antecedentes. Informe al médico si familiares cercanos han tenido cáncer de mama u ovario.

ALGO MÁS

Auna impulsa la campaña “Cáncer de mama: Con prevención somos más fuertes”. La iniciativa contempla la donación de 450 mamografías y charlas informativas.