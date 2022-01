El influencer de nacionalidad chilena, Adolfo Hidalgo, no dudó en poner en su lugar a ‘TikToker’ mexicano que se había burlado del rendimiento de la Selección Peruana tras el empate contra Panamá. “Acá en Conmebol no celebramos amistosos, celebramos partidos oficiales. No puedes comparar el equipo C de Perú contra el equipo B de Panamá”, afirmó el sureño en defensa de la ‘Blanquirroja’. (Fuente: @chileno.pe)