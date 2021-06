En el programa “América Hoy”, Keiko Fujimori contó que su hija mayor Kyara lee sus redes y la defiende. La candidata a la presidencia por Fuerza Popular reveló que le recomendó que lo hiciera con otro nombre, sin embargo la menor le dijo que no tenía vergüenza de ser su hija. “Me dijo, no mamá, yo soy orgullosa de ser tu hija y te voy a defender”, contó Fujimori quien finalmente aseguró que de ser presidenta hará un buen gobierno para que sus hijas no carguen el peso de sus actos.