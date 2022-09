Un usuario cuestionó a Rosángela Espinoza porque, varias semanas después de denunciar que atacaron su auto en el estacionamiento de América Televisión, todavía no encuentran al culpable: “¿Por qué hasta ahora no dices quién rayó tu carro, o todo es una mentira tuya?”, le preguntaron. “Es increíble, yo tampoco hasta el día de hoy no lo sé, tengo que volver a ver las cámaras porque se quedó en stand by, tenía que ver otras cosas y tengo que regresar a ver, todo un desgaste de energía”, dijo Rosángela Espinoza. Además, la ‘chica selfie’ aseguró que la persona que atacó su auto es “mala”: “Esa persona lo hizo con mucho odio y maldad!!! Muchas personas envidiarán tu éxito y te harán daño de cualquier manera. Así como hay gente buena, hay gente mala. Por eso hay que cuidarse mucho en este mundo. Yo estoy con Dios y él me protege”. Fuente: Instagram @rosangelaeslo