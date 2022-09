La modelo Aída Martínez reveló que sufrió un accidente un día antes de participar en una importante carrera de motos: “Después de mucho tiempo me he sacado bien la miércoles, hace tiempo no tenía una caída de esta magnitud”, contó. “Lo que me apena de esto, y la verdad que se los cuento honestamente, hasta he estado llorando pensando en la carrera de mañana porque son dos disciplinas distintas, pensé que meterme en tierra seguido me iba a dar más caña para la moto de pista (...) no la pensé, la verdad, me emocioné y ahora estoy sufriendo las consecuencias”, explicó. Aída Martínez se mostró muy efectada pues ni siquiera puede cargar a su bebita: “No puedo dar un solo paso, estoy muy triste por esto, no puedo ni cargar a mi hija”. Fuente: Instagram @aidamartinezw