Aída Martínez no pudo más y explotó en llanto al acusar a la periodista Magaly Medina de vulnerar sus derechos como mujer. Martínez reveló que su esposo también lo está pasando mal. “Claro como ya me vulneró a mi, paso siguiente voy destruir a tu esposo. No sabe el daño que me estas causando, no sabes lo que vivo acá en mi casa, viendo a mi esposo vulnerado, yo embarazada escuchando lo que dices en televisión (...) quisiera saber por qué tiene tantas basura adentro para hablar de la manera en que hablas de mi y de mi esposo”. | Video: aidamartinezw