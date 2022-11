A través de sus redes sociales, la modelo Aída Martínez reveló que sufrió un terrible accidente tras caerse de una moto. La arequipeña se mostró muy adolorida y afectada tras haber sufrido una fractura en el su mano derecha. “He llorado todo el día, aterricé en la pista, tuve un dolor que me paralizó por un tiempo. Me puse a llorar porque este fin de semana tengo dos carreras. Este golpe en el labio también me la hice en el accidente”, contó. Video: (Instagram/@aidamartinezw).