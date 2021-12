INDIGNADA. Así se encuentra la modelo Aída Martínez luego de que se revelara que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal. Asimismo, denunció que viene recibiendo muchos ataques misóginos en Facebook. “Lo que no me parece paja de todo esto son los comentarios misóginos que ha habido en redes, sobre todo en Facebook, a partir de que la prensa escrita ha hecho publicaciones”, señaló indignada. En otro momento, la arequipeña aclaró que este tipo de intervención está dirigida a cualquier mujer que haya tenido relaciones sexuales. “Tengo amigas de 20 años que se lo han hecho... dirán cuál es la necesidad... la necesidad es la que tú quieras porque finalmente es el aparato reproductor de cada uno, no del pueblo, entonces yo puedo hacer lo que quiera con mi vagina”, agregó. Video: (Instagram/@aidamartinezw).