Alexandra ‘Ale’ Venturo reveló que empezó a conversar con Rodrigo ‘Gato’ Cuba a mediados de diciembre del 2021, pero oficialmente están juntos hace un mes. Ella contó que el jugador le hizo una sorpresa para pedirle que sea su enamorada: “regresamos a mi casa, me dejó y todo mi cuarto... había una sorpresa, nada más voy a decir”. Asimismo, en diálogo con su amiga Natalie Vértiz, Ale Venturo reveló que Rodrigo Cuba le advirtió la exposición que tendrían por esta relación: “siempre supe, porque él mismo me lo advirtió, lo que se veía venir. Me dijo ‘yo voy a estar contigo, te voy a cuidar’, etc. Y me dio bastante seguridad, más que nada porque me dijo ‘yo no tengo por qué esconderme contigo porque no estoy haciendo nada malo y tampoco eres alguien para esconder’”. Fuente: América Televisión