La modelo Alejandra Baigorria se mostró indignada con el conductor de “Guerreros Puerto Rico” por llamar “munra” a Johanna San Miguel: “Johanna y él se han dicho varias cosas, pero hay una gran diferencia entre decirte pelado, que eres pelado, no hay nada de malo, de decirle munra, que significa como una momia, vieja, que sale de un cementerio. Creo que cruzó la línea”. La ‘rubia de Gamarra’ aseguró que defenderá al país y EEG de las críticas: “Yo callada no me voy a quedar porque ellos se metieron con el ceviche, se metieron a bromear y lo que más me molestó fue que con nosotros barren, que qué vergüenza tener 9 años y haber perdido”. Fuente: América TV