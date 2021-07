“Cuando él tiene la intención de abrir la boca y él sabe que le va a entrar aire para sacar ventaja encima de Pancho, eso ya es trampa”, dijo Karen Dejo en “Esto es guerra” ante la presunta trampa de Said Palao. Alejandra Baigorria no se quedó callada y defendió a su pareja, pero terminó perdiendo los papeles: “No es trampa Karen, la técnica de ahí es abrir la boca para botar el aire. ¿Sabes qué? Con ese equipo que tienen no pueden ganar, solamente quieren reclamar, ya me cansé”. “Tranquila, relájate, ya estoy cansada que siempre defiendas a Said, o sea, relájate, tómate una pastillita tranquilizante, siempre paras renegando”, respondió Karen Dejo. Fuente: América TV