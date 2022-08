La empresaria Alejandra Baigorria arremetió contra Reinaldo dos Santos por afirmar que nunca se casará con Said Palao: “Ay no, es época de circo, lo debemos invitar como payasito porque así como tenemos de presidenta a Keiko... entonces, Dios mío, cuando me case a Reinaldo le voy a mandar su parte especial, pero para que esté como en el backstage, detrás”, dijo la ‘rubia de Gamarra’. Asimismo, Alejandra Baigorria aprovechó para burlarse de las predicciones del ‘profeta de América’: “de verdad que conmigo no le chunta pero ni una, ni con el presidente, ni con el fútbol, ni con nada. Ya dedícate a otra cosa, por favor, cánsate, ya cánsate”, expresó entre risas.