A través de su cuenta de Instagram, la modelo Alejandra Baigorria preocupó a sus seguidores al revelar que pasó un complicado momento tras participar en una carrera nocturna de 10 kilómetros. La “gringa de Gamarra” contó que se desvaneció por el camino debido a que no se alimentó bien antes de participar en el recorrido. “Me fue fatal en los 10k. Hice 1 hora y 45. En el kilómetro 3 o 4 se me bajó la presión horrible. Llegué y prácticamente me desmayé, tenía la presión en el suelo. Fue porque no me alimente bien, estuve trabajando, no almorcé bien, en la noche no comí nada y hoy solo dos plátanos chiquitos. Ahí están los resultados”, señaló Alejandra. Video: (Instagram/@alejandrabaigorria).