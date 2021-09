Alejandra Baigorria contó a ‘Estás en Todas’ que ella fue la que impulsó a Tepha Loza a abrazar a su hermana, Melissa, y pedirle perdón. “Yo comparte camerino con Melissa y la he visto sufrir, la he visto llorar por su hermana. Yo vi llorar a Tepha y le dije ‘si necesitas ir a abrazarla, no tengas miedo’. Yo sé lo que han pasado ellas”, comentó la actual pareja de Said Palao. Consideró que tras el accidente de Elías Montalvo “salieron cosas positivas”. | VIDEO: América TV