“¿Es verdad que Said es el que no desea tener más hijos?”, preguntó un usuario a Alejandra Baigorria. La ‘rubia de Gamarra’ aseguró que es una “mentira” que su novio, Said Palao, no quiera tener hijos con ella. Según la empresaria, él sí quiere tener más hijos, pero no ahora; en ese sentido, comentó que ella -que antes decía que quería ser madre a los 30, pero ya tiene 33 años- ha decidido posponer ese sueño: “A ver, no, es mentira. Said, ya lo hemos conversado, él sí quiere tener otros hijos, más adelante capaz, y yo también he decidido que este año no quiero ser mamá y el otro año no sé tampoco porque tengo unos proyectos bastante grandes que ya los van a conocer, así que...”, respondió. Fuente: Instagram Alejandra Baigorria