Tras la lesión que Said Palao sufrió en “Guerreros 2021″, Alejandra Baigorria no dudó en defenderlo. “Mis respetos porque ha reemplazado a todos los que estaban lesionados. Está lesionado, pero ahorita lo vamos a inyectar, lo vamos a recuperar”. Asimismo, aseguró que su pareja “humilló” al participante del equipo mexicano: “Para mí es un campeón, hizo increíble lo de la cinta. Nos robaron, se lo robaron porque él gano, pero le sacó la mugre. No le ganó, ah, lo humilló”. Fuente: América TV