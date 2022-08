Alessia Vurbal, la expareja y madre del hijo mayor del futbolista Beto da Silva, esposo de Ivana Yturbe, anunció que está esperando un bebé con su esposo, Rodrigo Vergara. La pareja cumplió un año de matrimonio el pasado viernes 26 de agosto y tiraron la casa por la ventana por esta fecha especial, ya que ofrecieron una fiesta para sus amigos cercanos. “Hoy se cumple 1 año de habernos dado el SI. No pude haber elegido mejor, eres mi partner y confidente. Lo que veo en ti, no lo ves ni tu. Que vengan muchos años más, sigamos creciendo y cuidándonos como lo hacemos. Te amo mucho mi moshito”, dijo Alessia Vurbal a su esposo. Por su parte, Valery Revello, amiga de la ex de Beto da Silva, compartió videos de la fiesta y en uno de estos se observa a la pareja anunciando que están esperando un hijo: “Queremos decirles que yo y Ale vamos a ser papás”, dijo el esposo de Alessia. Fuente: @alessiavurbal | @valeryrevello | @betoto1996