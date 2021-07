La esposa de Erick Elera, Allison Pastor, se animó a hacer una fuerte revelación sobre sus presuntas diferencias con Leslie Moscoso. Y es que la modelo volvió a asegurar que nunca miró mal a la sobrina de Ernesto Pimentel. “Te digo la verdad, lo voy a decir porque esto se está yendo a mayores y eso no me gusta. Un día ella agarró y se me acercó, de testigo está mi bailarín... Allison, ¿tú sabes que esto es show no? Yo le dije que sí, y me dijo que había dicho que yo la había mirado mal, y se fue. Yo no quise decirlo porque no soy mala”, confesó. (Video: América TV)