La esposa de Erick Elera, Allison Pastor, estuvo como invitada en ‘América Hoy’, donde no dudó en brindar su descargo sobre las presuntas injusticias por las que estaría pasando en el reality de baile ‘Reinas del Show’. “Yo me acerqué a vestuario para ver ese tema con la jefa, y me dijeron que no podía hacerme un cambio de peinado porque no soy una chica conocida y que no iba a gustar (...) Una cosa es un consejo, pero es la forma en la que me lo dijo. Yo sé que no soy conocida, ¿pero quién empezó siendo conocida? Todos merecemos respeto”, expresó bastante indignada. (Video: América TV)