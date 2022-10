La conductora Brunella Horna reveló que sus amigas ya le enviaron el regalo para su despedida de soltera, que se realizará en Miami, Estados Unidos, este fin de semana: “Gracias amigas lindas!! Ya viene mi despedida de soltera”, señaló en Instagram Stories. “Miren este regalo hermosísimo que me acaba de llegar de mis amigas. Qué lindo, muchas gracias, todo para la despedida de soltera porque ya viene, es este fin de semana. Qué lindo ‘Bubu bride’ ¡ay!”, comentó Brunella Horna muy emocionada. Además, la empresaria compartió un video luciendo el velo de novia que sus amigas le enviaron: “Qué tal me veo? Ya falta poco, futuro esposito @richardacuna_”, señaló con la canción ‘Tiempo de vals’ de Chayanne. En los videos, Brunella agradeció a sus amigas y en los nombres no se observa a ninguna figura de la televisión: Claudia Arbulu, Camila Calle, Renata Burneo, Maria Grazia Iglesias, Maria Angelina Orlandini y Natalia Valdivia.