La cantante Amy Gutiérrez reveló una curiosa anécdota sobre la líder de Son Tentación, Paula Arias. La salsera aseguró que fue gracias a la líder de la orquesta que logró crecer como artista. “Yo iba a un concurso de canto, me enteré a la mitad del concurso que estaban buscando una integrante para una orquesta de salsa, no Son Tentación... No gané, pero después de eso vino la oportunidad porque Paula me vio... Ella me dio al oportunidad sabiendo que yo era muy primeriza en el género de la salsa, me puso profesores de canto, profesores de baile, ella quería sacar lo mejor de mí”, contó ‘Amy G’ en ‘La Voz Perú’. (Video: Latina TV).