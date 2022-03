A través de su cuenta de Instagram, la influencer Andrea San Martin mostró una vez como es la crianza de su pequeña Maia, fruto de su relación con Sebastián Lizarzaburu. La “Ojiverde” compartió con sus seguidores la rutina escolar de su hijita y como ordena sus cuadernos, libros y útiles escolares para el día siguiente. “Ella es una niña súper responsable pero también distraída like me (como yo), estoy segura que se le van a pasar algunas cosas pero a quien no! Es una etapa 100% nueva para ella y seguro probaremos distintas herramientas de apoyo hasta que encuentre la que más le acomode y la ayude. . . Hoy aprendió a hacer su mochila”, contó. Video: (Instagram/@mama.porpartidadoble).