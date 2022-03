La influencer Andrea San Martín reveló que se realizó un tatuaje con un “significado” pues, según ella, cada uno de sus tatuajes se los hizo en momentos claves en su vida y, como se conoce, actualmente tiene una disputa con el padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, a quien no permite visitas con externamiento con la niña. Asimismo, aseguró que se trata de un consejo que le dio su padre: “Ayer me tatué un consejo que me diste desde pequeña y que jamás apliqué de manera más seria que hoy”, escribió. Se trata de un unalome, un diseño que representa la evolución de una persona con el fin de alcanzar la paz interior. Junto al tatuaje se lee la palabra “respira”. Fuente: Instagram Andrea San Martín / Instagram @stefanostattoogallery