Angie Arizaga no pudo controlar las lágrimas al recordar el apoyo de Yaco Eskenazi, quien la salvó de la sentencia en “Esto Es Guerra”, donde también estaban Melissa Paredes y Alejandra Baigorria . La modelo lamentó no poder superar los retos de altura del programa. “Yo hago lo posible, sentirme limitada, no superar los retos”, indicó. | América TV