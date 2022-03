El novio de Melissa Paredes, Anthony Aranda, respondió a Janet Barboza luego que la ‘rulitos’ lo tildara de “antipático” y afirmara que no “encaja” en EEG. “A mí me parece súper gracioso la señora Janet, saludos para la señora”, dijo el bailarín. Según Anthony, muchos creen ue sufre con los comentarios: “Sí, que ya estoy al borde del suicidio; no, para nada, me parece súper divertida la señora”. “Eso es lo que hacen ellos, tratar de entretener a la gente, así que si esa es su manera de entretener, bueno, todo bien”, comentó. Asimismo, el ‘combatiente’ no cree que Janet tenga algo personal contra su historia de amor: “No creo, no creo, todo bien (...) Yo tomo las cosas de quien vienen, tomo las cosas graciosas”. Fuente: América Televisión