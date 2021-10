En setiembre de 2020, Antonio Pavón le entregó el anillo de compromiso a Joi Sánchez; sin embargo, la pareja aún no ha decidido casarse. En entrevista con ‘América Hoy’, Janet Barboza, puso en aprietos al torero al preguntarle si ya tiene fecha de la boda. En tanto, llamó la atención la forma en cómo reaccionó la modelo de 29 años. “Con la pandemia no podíamos hacer la fiesta por todo lo alto, pero ya pondremos fecha”, dijo el ex de Sheyla Rojas. | VIDEO: América TV