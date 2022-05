Durante el programa “América hoy” de este 2 de mayor de 2022, Korina Rivadeneira hizo una divertida pregunta a Antonio Pavón Rojas, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón: “¿Tú a quién crees que te pareces, a tu mami o a tu papi?”. “No sé”, respondió un pensativo Antoñito. “De carácter a mí no porque es... tiene un carácter super fuerte”, se adelantó Sheyla Rojas, pero Antoñito ‘echó’ a su mamá: “Lo saludar a mucha gente lo he sacado de mi mamá y también lo que he sacado de mi mamá es su carácter tan fuerte que tiene”. “Es que cuando Antoñito era chiquito a mí me tocaba ser mano dura (...) él tiene un carácter también así, él es muy decidido en sus cosas”, admitió Sheyla Rojas. Fuente: América Televisión