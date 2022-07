Arturo Chumbe, coreógrafo del recordado programa infantil ‘María Pía y Timoteo’, reveló en el programa Moloko Podcast que muchos veces se tuvo que disfrazar del querido dragoncito para bailar junto a la animadora. Como se sabe, María Pía Copello y Ricardo Bonilla (Timoteo) tuvieron una muy mala relación. “Todo el mundo sabe que María Pía y Timoteo se odiaban y no ensayaban. Habían ensayos solo con ella o solo con él, nunca estaban juntos en los ensayos (...) La productora me decía: ‘puedes hacer de Timoteo’ y yo feliz porque si es para apoyar el programa y que me cuesta meterme un ratito en Timoteo y que mi musical -porque yo era el coreógrafo- salga bien”, contó el bailarín. Video: (Tik Tok/@molokopodcast).