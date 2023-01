Tras viajar a España, Francia e Italia, Patricio Parodi y Luciana Fuster sorprendieron al revelar que llegaron a Estambul, Turquía. El hotel Raffles Istanbul les dio una gran bienvenida, la cual mostraron en sus redes sociales. Luego, la pareja visitó algunos lugares de la ciudad turca, entre ellos la mezquita Azul, donde Luciana tuvo que ingresar con un ‘hiyab’ islámico, ya que las mujeres deben usarlo para ingresar a las mezquitas. “No tengo ni idea cómo se pone, pero quedó. ¿Cómo me veo? Me veo bonita, me queda cool”, dijo Luciana, quien contó que tuvo que ponerse el ‘hiyab’ para ingresar a otros espacios religiosos. Fuente: Instagram @lucianafusterg @patoparodi18